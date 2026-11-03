Auto rubata alla fondazione di don Merola: gara di solidarietà a Baronissi L'iniziativa della sindaca Petta: "Abbiamo il dovere di stare vicini a chi lavora per il bene"

Il Comune di Baronissi esprime la propria vicinanza a don Luigi Merola e alla Fondazione “'A voce d'e creature” dopo il furto dell'autovettura utilizzata per le attività quotidiane a favore dei ragazzi. Un episodio che colpisce una realtà da anni impegnata sul fronte dell'educazione, dell'inclusione e della legalità, offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita e percorsi alternativi alla strada. L'autovettura rappresentava uno strumento importante per garantire gli spostamenti e supportare le attività della Fondazione, consentendo di portare avanti un lavoro quotidiano a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie. La sua sottrazione costituisce una difficoltà concreta per un'organizzazione che, da anni, rappresenta un punto di riferimento nel contrasto al disagio giovanile e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto delle regole e sulla responsabilità sociale. Di fronte a quanto accaduto, l'Amministrazione comunale di Baronissi intende promuovere un appello alla solidarietà, coinvolgendo cittadini, associazioni, imprenditori e quanti desiderano contribuire all'acquisto di una nuova autovettura. L'obiettivo è trasformare la vicinanza istituzionale in un sostegno concreto, affinché il furto subito non comprometta la continuità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione.

“Le istituzioni hanno il dovere di essere vicine a chi ogni giorno lavora per il bene comune. La Fondazione di don Luigi Merola rappresenta una realtà importante, impegnata a costruire opportunità per i giovani e a offrire risposte concrete a situazioni di difficoltà. Quanto accaduto non deve fermare questo lavoro. Per questo vogliamo rivolgere un appello alla generosità delle persone, affinché ciascuno possa contribuire secondo le proprie possibilità. Non è importante l'entità del singolo contributo, ma la capacità di una comunità di unirsi per raggiungere un obiettivo comune. La solidarietà non deve restare soltanto un principio, ma diventare una scelta concreta”, dichiara la Sindaca di Baronissi, Anna Petta.

“Il lavoro svolto dalla Fondazione rappresenta un presidio importante sul fronte della prevenzione, dell'educazione e della cultura della legalità. Come assessore alla Sicurezza ritengo fondamentale sostenere le realtà che ogni giorno operano per contrastare il disagio e offrire ai ragazzi prospettive diverse. Il furto dell'autovettura è un fatto che non può lasciarci indifferenti. Dobbiamo trasformare l'indignazione in un gesto concreto di solidarietà, coinvolgendo cittadini, associazioni e mondo imprenditoriale. Anche un piccolo contributo, se condiviso da tante persone, può diventare un aiuto significativo. L'obiettivo è consentire alla Fondazione di acquistare un nuovo mezzo e proseguire senza ulteriori difficoltà il proprio impegno a favore dei giovani”, dichiara l'assessore alla Sicurezza Alfonso Farina.

L'amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, imprese e realtà del territorio a raccogliere questo appello e a sostenere, secondo le proprie possibilità, la Fondazione “'A voce d'e creature”. La partecipazione di tanti può rappresentare un aiuto concreto per consentire alla Fondazione di dotarsi nuovamente di un mezzo indispensabile per le proprie attività e continuare a garantire il proprio impegno quotidiano accanto ai giovani e alle loro famiglie.

“Una comunità si riconosce anche dalla capacità di sostenere chi lavora ogni giorno per gli altri. Essere vicini a don Luigi Merola e alla sua Fondazione significa sostenere un impegno che riguarda il futuro dei nostri ragazzi e il valore della solidarietà”, conclude la Sindaca Anna Petta.