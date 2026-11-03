Salernitana, possibile diserzione ultras con l'Inter Under 23 Nessuna contestazione alla squadra, bensì il 'no' alle seconde squadre

L'esempio calzante fu Salernitana-Atalanta Under 23. La Curva Sud Siberiano, appena un anno fa, si spaccò in due metri diversi di giudizio. Il Direttivo Salerno decise di restare fuori dall'Arechi, il Direttivo Ultras confermò la propria linea intransigente contro le 'squadre B' ma alla fine presenziò sia nel match interno che poi nella trasferta dello scorso gennaio. L'Inter Under 23 fa parte dello stesso progetto di crescita che al mondo del tifo organizzato proprio non va giù.

Possibile una nuova iniziativa in città

Stessa musica che si ripeterà nel prossimo weekend. La Curva Sud Siberiano è pronta a disertare la trasferta di sabato a Sesto San Giovanni. Mentalità ed ideali da portare avanti a discapito di una fede e del sostegno incondizionato alla squadra testimoniato con i fatti anche domenica con il Savoia prima dei fischi e dei cori fortissimi lanciati ai calciatori. Non è da escludere l'organizzazione di nuove iniziative in città, si starebbe muovendo il Ccsc, per perrmettere a tutti i tifosi di poter assistere insieme alla sfida in un punto fisico cittadino.