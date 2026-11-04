Salerno, tentata estorsione in ambito familiare: arrestato un giovane Disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare

Lunedì pomeriggio personale della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dela Questura di Salerno, è intervenuto in seguito ad una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da una donna, intimorita dal figlio che aveva fatto accesso all'interno della sua abitazione e, con atteggiamento minaccioso le intimava la consegna di denaro.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha fornito elementi determinanti, tra cui la documentazione video registrata all'interno dell'appartamento che attestava la condotta illecita posta in essere dal giovane. Constatato che il giovane si era da poco allontanato scendendo in strada, i poliziotti hanno avviato immediate attività di perlustrazione della zona. Le ricerche hanno consentito di rintracciarlo intorno alle 16, a circa 500 metri di distanza dall'abitazione.

A seguito degli accertamenti e degli atti di rito, l'operazione di polizia si è conclusa con l'arresto del giovane per il reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Nella mattinata odierna, al termine dell'udienza, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto operato dagli agenti della Questura di Salerno, disponendo contestualmente il ripristino della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con relative prescrizioni.