Sequestrato per un debito di droga, liberato da blitz di polizia e finanzieri Tre egiziani sono stati arrestati e condotti in carcere: l'operazione coordinata dalla DDA

Un uomo straniero è stato sequestrato a Nocera Inferiore per essere costretto a pagare un debito di droga. È stato liberato da finanzieri e poliziotti, che hanno agito sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Salerno. L'indagine è partita dalla denuncia di un familiare della persona scomparsa.

Con una serie di accertamenti, nel giro di poche ore gli investigatori hanno ricostruito la vicenda, individuato i presunti responsabili e localizzato l'immobile in cui la vittima era stata rinchiusa. Una volta raggiunto il luogo, le forze dell'ordine hanno trovato e liberato l'uomo.

IL FERMO DEI TRE EGIZIANI

Ai tre egiziani i finanzieri hanno notificato un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura di Salerno. L'accusa è sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. Ulteriori accertamenti hanno permesso di raccogliere altri elementi a carico dei tre indagati. Secondo l'ipotesi investigativa, hanno inoltre documentato il rischio di una loro imminente fuga.

Il fermo è stato eseguito nelle prime ore del 6 novembre in luoghi diversi, perché due dei tre cittadini egiziani si erano già allontanati dalla provincia di Salerno.

IN CARCERE E ORDINE DI ESPULSIONE

I tre uomini, noti alle forze dell'ordine per precedenti penali, sono ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Uno di loro è risultato irregolare sul territorio nazionale: nei suoi confronti la Prefettura di Salerno ha emesso un provvedimento di espulsione.