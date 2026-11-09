C'è una Salernitana che sogna: la Femminile di Turco prima in classifica Goleada sul Cus Unical (7-0) e primato in solitaria. Mister Turco: "Meritiamo queste gioie"

Nel momento difficile della squadra maschile, c'è la Salernitana Women a sognare in grande. Le granata superano con un netto 7-0 il CUS Unical al “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali e centrano il quarto successo consecutivo, portandosi a quota 12 punti in classifica. La contemporanea sconfitta del Villaricca contro lo Spot Club Sant’Antonio Abate per 0-1 consente alla squadra di mister Turco di conquistare il primo posto in solitaria e di essere l’unica formazione ancora a punteggio pieno.

Una gara indirizzata già nella prima frazione, con le granata avanti 3-0 dopo appena 13’ con i gol di Klai, Cinquegrana e Buechel. Altre quattro reti nella ripresa firmate da Ferrentino, D'Orso, Mercede e Cuomo. Da segnalare anche gli esordi in maglia granata di due ragazze classe 2010:prima presenza e prima titolarità per il portiere Noemi Papadia, entra invece nella ripresa il difensore Annarita Contaldo. Con 19 reti realizzate, la Salernitana vanta inoltre il miglior attacco del girone. La Salernitana Women tornerà in campo domenica 15 novembrequando sarà ospite del Lecce. Le pugliesi hanno conquistato 4 punti dopo le prime quattro giornate.

Il post-partita

Raggiante Mariano Turco: "Durante la sosta abbiamo lavorato molto sull’approccio alla gara, perché non ci era piaciuto assolutamente come eravamo scese in campo contro il Catania. Oggi le ragazze sono partite con determinazione e la partita è venuta fuori in maniera tranquilla. Il risultato non era scontato e non è da sottovalutare, il CUS Unical è una buona squadra con alcune individualità molto importanti. Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato anche dei bellissimi gol che difficilmente si vedono in questa categoria. L‘obiettivo principale resta sempre quello della valorizzazione delle giovani, però è anche quello di cercare di fare bene sotto il punto di vista dei risultati come è stato fatto l’anno scorso. Le ragazze meritano questi successi, lo merita la società che ci è sempre vicina e lo meritano soprattutto le persone che ci vengono a seguire la domenica”.

Fonte foto: Us Salernitana Women (profilo Facebook ufficiale)