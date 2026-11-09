Salernitana, le parole che non ti ho detto: l’ambiente s’infiamma Dai 'messaggi' sul treno post-Inter U23 agli striscioni: una resa dei conti che fa male a tutti

Gli striscioni esposti da una frangia del tifo nei pressi del Centro Sportivo Mary Rosy nella nottata di sabato e da un altro gruppo nei pressi del Vestuti racchiudono la tensione che si respira in città. Il momento della Salernitana è la somma di tutti gli errori commessi. Non ultimo, la prestazione opaca di Sesto San Giovanni, l’ennesimo passo falso stagionale. Ciliegina sulla torta per il mondo del tifo il mancato saluto della squadra agli oltre 600 cuori (solo nel settore riservato agli ospiti ma anche della tribuna sono volate parole durissime nei confronti di dirigenti e calciatori) che avrebbero voluto alzare lì la voce, sottolineare un momento stagionale che guardando la classifica lascia tirare fuori il veleno.

Il faccia a faccia mancato

E ora l’asticella della tensione si alza. Dalle ‘paroline sibilline’ arrivate sul treno con alcuni dirigenti impegnati nel parare e smorzare che ha ricondotto la squadra ad Afragola, evitando il passaggio dalla stazione di Salerno, ai messaggi lasciati su carta. L’ennesima settimana da vivere con le fiamme altissime di una tensione e di un malumore crescente che sta inghiottendo tutti. Domenica all’Arechi arriverà il Catania ma l’umore sarà lo stesso di appena nove mesi fa, quando Serse Cosmi invocò in conferenza stampa l’aiuto del pubblico per il suo debutto in panchina. Disillusione che fa rima con delusione. Chi invoca gennaio sia per salutare che per una nuova rivoluzione sappia che è ancora lontano. Nel mezzo ancora sei partite. O si rinasce o si sprofonda. Questo è il bivio stagionale.