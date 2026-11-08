Sarno, rifiuti in strada: la denuncia della Guardia Agroforestale Italiana La situazione di degrado è stata segnalata alle autorità competenti

La Guardia Agroforestale Italiana denuncia una situazione di grave degrado ambientale. Nel corso di un sopralluogo effettuato in Via Casamonica Lungo, a Sarno, sono state riscontrate e documentate, condizioni di evidente degrado ambientale, caratterizzate dall’abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere. In particolare, gli operatori hanno segnalato la presenza di sacchi di rifiuti, materiali di imballaggio, cartoni, suppellettili e ingombranti abbandonati sul suolo. "Una situazione che rappresenta un grave segnale di inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente, oltre a poter comportare potenziali rischi per l’igiene pubblica e la salute dei cittadini", denunciano in una nota i rappresentanti dell'associazione.

Il sopralluogo è stato effettuato da Giovanni Calabrese, dirigente zonale della Guardia Agroforestale Italiana e Luca Balestrino, responsabile locale della Guardia Agroforestale Italiana – Distaccamento di Sarno. Gli operatori hanno constatato e documentato fotograficamente lo stato dei luoghi, affinché la situazione possa essere portata all’attenzione delle autorità competenti.