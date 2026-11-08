Salernitana, trasferte da incubo: numeri horror I granata ultimi per rendimento lontano dall'Arechi

Momento nerissimo. I numeri certificano il piazzamento in classifica di una Salernitana che si allontana dalla vetta e ora si ritrovano a fare i conti con la zona playout. Roba da non credere. Eppure, il ko con l’Inter Under 23 ha certificato la crisi granata. Un successo nelle ultime sette, con appena tre punti nelle ultime cinque uscite.

Rendimento esterno horror

La Salernitana si è inceppata. In trasferta invece non si è mai svegliata. Tre punti in sei sfide, peggior rendimento al pari di Barletta, Cavese e Giugliano. Sono solo tre i gol segnati in sei giornate, il peggior dato di tutto il girone C di serie C. Un dato diventato allarmante dopo le tre sfide consecutive senza gol. La Salernitana è infatti rimasta a secco nelle ultime tre trasferte, tutte chiuse senza nemmeno una rete all’attivo, per una striscia a dir poco preoccupante (arrivata ora a 340′).