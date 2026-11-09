Altamura-Cavese, le probabili formazioni: Masitto lancia Fella Monday night per i metelliani. Il tecnico vuole una reazione: "Non possiamo più regalare niente"

Riprendere a correre. La Cavese vuole rialzarsi dopo il brutto scivolone interno col Picerno. Ad Altamura (fischio d’inizio alle ore 20.30), i campani vanno a caccia di punti e soprattutto di tranquillità. Rispetto all’ultima uscita interna, Masitto pensa a novità di formazione, con il possibile rilancio di Visconti in mezzo al campo ma soprattutto la maglia da titolare a Fella a discapito di Minaj.

Le parole di Masitto

In conferenza stampa le parole di Cristiano Masitto sottolineano l'importanza della sfida in Puglia. “Bisogna essere molto, molto più attenti. Non possiamo regalare più niente. Lo stiamo facendo da due partite. Bisogna stare belli compatti. I ragazzi lo sanno e comunque si lavora sempre forte e bene, però abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Purtroppo si vivono dei momenti e bisogna vedere il termometro del momento. Fino a due domeniche fa eravamo belli carichi, con un'idea di gioco che abbiamo portato avanti. A Foggia ci è andata via dopo tre minuti dalla fine, mentre con il Picerno abbiamo sbagliato e regalato il gol”.

Le probabili formazioni di Altamura-Cavese

Altamura (4-3-3): Perucchini; Zazza, Pirrello, Pacia, Mogentale; Dipinto, Nazzaro, Grande; Rosafio, Curcio, Bocic. Allenatore: Raffaele.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Fiordaliso; Macchi, Orlando, Awua, Visconti, Nunziata; Fella, Fusco. Allenatore: Masitto.