Salernitana, ora il Catania. Longo: "Granata? In C il blasone non basta" Gli etnei si rilanciano, sperano nel recupero di Cabianca ma si ferma Di Gennaro

Una vittoria per mettersi alle spalle le scorie del ko di Cerignola e ritornare a correre. Il Catania torna a sorridere. Gli etnei ci mettono un tempo per regolare il Sorrento, salire al secondo posto al momento a pari punti col Bari. Emilio Longo si prepara al ritorno a casa, si gode le prestazioni super di Cicerelli e Quaini ma fa i conti con il problema muscolare di Di Gennaro. Il difensore sarà rivalutato al pari dell’ex Cabianca che potrebbe farcela per tornare all’Arechi seppur da avversario.

Le parole di Longo

"Avremmo dovuto chiudere prima la partita. Non era una gara facile, abbiamo disputato una gara corretta, nel senso che abbiamo giocato spesso all’attacco spezzando il loro tentativo di possesso. A parte la parentesi vissuta a Cerignola abbiamo creato una linea di prestazione che si sta innalzando. Salernitana e Bari? Arrivano due partite importanti contro squadre forti ma che vivono momenti non esaltanti. Si tratta di squadre blasonate, tuttavia in Serie C il blasone non basta. Nessuno vince alla prima occasione il campionato. E cito come esempi recenti Benevento e Avellino".

Le parole di Bruzzaniti

“È stata sicuramente una vittoria meritata. Oggi abbiamo vinto tanti duelli e abbiamo fatto una partita molto importante. In questo ruolo bisogna sacrificarsi molto per sé stessi, per i compagni, per la squadra e per il mister. Ne avevamo bisogno e siamo contenti di questa vittoria”.