Notte di sangue a Cava de' Tirreni: buttafuori ferito da un colpo di pistola Indagini in corso della Polizia

È sfociata nel sangue una discussione avvenuta all'esterno di un locale notturno di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Ad avere la peggio è stato un addetto alla sicurezza, ferito ad un braccio da un colpo d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3, in Corso Principe Amedeo. Secondo una prima ricostituzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, poco prima il giovane avrebbe avuto un alterco all'interno del locale, dal quale sarebbe stato poi allontanato. Una volta all'esterno, però, la situazione è degenerata. L'avventore si è infatti scagliato contro gli addetti alla sicurezza e, dopo aver estratto una pistola, ha premuto tre volte il grilletto.

Uno dei proiettili ha raggiunto ad un braccio il buttafuori che è stato immediatamente soccorso e condotto nel vicino ospedale di Cava. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni: medicato dai medici del pronto soccorso, in mattinata è stato già dimesso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato: al vaglio le immagini dei sistemi di video sorveglianza e le liste delle prenotazioni del locale, elementi che potrebbero aiutare gli investigatori a risalire all'identità del responsabile.