La Scafatese sogna, Emmausso carica: "Il nostro segreto è l’unione" L'attaccante a Sky Sport: "Siamo una neo-promossa ma non temiamo nessuno. A Potenza con convinzione"

La classifica dice che sognare è possibile. La Scafatese non vuole fermarsi. I canarini arrivano alla super sfida contro la capolista Potenza con voglia di fare bene. Michele Emmausso, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea il momento d’oro dei canarini: “Abbiamo capito l’importanza del gruppo, sin dall'inizio ci siamo uniti. Ci siamo guardati negli occhi nei momenti di difficoltà e insieme a mister Facciolo abbiamo capito che siamo una squadra importante. Nonostante siamo una società neo-promossa sappiamo che possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario. Ora ci attende la super sfida con il Potenza in una cornice di pubblico importante. Ci stiamo allenando con grandissima attenzione e ci faremo trovare pronti”.

“Tutti i gol sono importanti”

Sul gol contro l’Audace Cerignola, Emmausso glissa: “Io credo che ogni rete sia molto importante. Non ho una preferenza fin qui per quelli realizzati. Per me contano soprattutto le reti che valgono punti. Ma tutto è possibile grazie all’apporto dei miei compagni”.