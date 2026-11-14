Salernitana, Villa compie gli anni: tra speranze e il rinnovo in standby L'esterno soffia sulle ventisette candeline e si augura un'inversione di rotta

Un compleanno senza sorrisi. Il momento non è di quelli felici. Luca Villa, ormai pretoriano in maglia Salerrnitana, soffia sulle ventisette candeline. Avrebbe sperato di poterlo festeggiare alla vigilia di una sfida importante come quella di domani con il Catania con tutt'altra spensieratezza e soprattutto con un momento di classifica completamente diverso. Ed invece, la Salernitana fa i conti con una classifica deficitaria, in ritiro per cercare di smorzare la tensione dopo giorni difficili sotto il profilo ambientale e tentare di trovare la giusta concentrazione per il big match dell'Arechi.

Rendimento altalenante

Lo scorso anno l'impatto di Villa sul mondo Salernitana fu devastante. Gol a Cosenza in una trasferta difficilissima ma soprattutto tantissimi assist, diventando per una fetta di campionato il re delle assistenze in serie C. Il finale in crescendo con Cosmi, le speranze di riprendersi la serie B in maglia granata dopo l'esperienza fantastica a Padova. Ed invece la stagione non ha preso la piega sperata, con Villa alternato nel ruolo di terzino, poi di esterno di centrocampo senza però brillare. Un gol a Crotone per dare una sveglia ad una squadra in difficoltà, appena due gli assist realizati.

Il rinnovo in standby

Non ha fatto mai mancare il suo apprezzamento per la sua esperienza in maglia granata seppur il momento di squadra non sia facile. Villa è stato inserito tra le certezze per questa nuova stagione, non prendendo in considerazione possibilità di un addio. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Ad agosto contatti per un possibile rinnovo ma ora la situazione ha preso il sopravvento. E i prolungamenti, al momento, possono restare nel cassetto.