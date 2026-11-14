Salernitana, Generazione Donato Vestuti: "Non accettiamo lezioni dal club" I tifosi condannano l'episodio dell'auto in fiamme ma controbattono al club: "Rispetto è reciproco"

Il momento è delicatissimo in casa Salernitana dopo gli episodi delle scorse ore. Nella nota della "Generazione Donato Vestuti" arriva la condanna netta contro l'episodio che ha visto protagonista un calciatore del club granata ma anche una stoccata alla società, con il club di tifosi che chiede rispetto e rimanda al mittente "lezioni di moralità".

La nota

“In merito al comunicato diffuso dall’U.S. Salernitana 1919, riteniamo doveroso – ha scritto in una nota la Generazione Donato Vestuti – fare chiarezza con la fermezza e la dignità che appartengono alla nostra storia. La condanna verso qualsiasi gesto vandalico o intimidatorio verso i beni privati è netta, scontata e non ha bisogno di patenti o sollecitazioni dall’alto. La cultura della tifoseria salernitana, riconosciuta e rispettata ovunque da oltre un secolo, si è sempre fondata sulla lealtà, sul sacrificio e sul confronto schietto, mai sulla vigliaccheria. Chi compie atti simili si autoesclude da solo, senza bisogno di processi sommari.

Tuttavia, respingiamo con forza il tentativo di utilizzare l’operato di singoli irresponsabili per lanciare appelli generalizzati o evocare “zone grigie” all’interno di un ambiente che, al contrario, ha sempre dimostrato un amore incondizionato, sobbarcandosi sacrifici economici ed emotivi ben oltre i risultati del campo. Il rispetto che il club invoca deve essere reciproco. La serenità dell’ambiente non si costruisce con comunicati dai toni paternalistici, ma con la chiarezza dei programmi, l’impegno costante sul terreno di gioco e il rispetto quotidiano verso una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, nemmeno nei momenti più bui. Salerno ama la Salernitana da prima e la amerà per sempre: non accettiamo lezioni di moralità, ma pretendiamo da tutti, in campo e fuori, di essere all’altezza della maglia che indossano“.