Salernitana, dura nota: "La violenza non appartiene alla storia del club" Il comunicato dopo vari episodi degli ultimi giorni: "Respingere ogni forma di violenza"

La paura dopo un auto in fiamme che ha scosso la squadra. L'apice di una tensione che si respira da giorni e che ha inghiottito il gruppo granata. La presa di posizione durissima del club attraverso i canali ufficili: "L’ U.S. Salernitana 1919, in tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro. Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio. Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo: principi sacri che non possono e non devono mai essere calpestati da prevaricazione o paura.

"Facciamo quadrato respingendo ogni forma di violenza"

L’U.S. Salernitana 1919 auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente: tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni, affinché non trovino mai più spazio né alibi intorno ai colori granata. Chi ama davvero la Salernitana ha oggi il dovere morale di fare quadrato respingendo ogni forma di violenza per garantire alla squadra la serenità necessaria ad affrontare le prossime sfide".