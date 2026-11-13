Punto nascita di Sapri, il Nursind Salerno chiede lo stop alla chiusura «Servono prima garanzie per madri e neonati»

Il Nursind Salerno chiede di sospendere la cessazione delle attività del Punto nascita dell’ospedale Immacolata di Sapri, prevista per lunedì 16 novembre, fino a quando non saranno garantite alternative realmente sicure. La richiesta è stata inviata al Prefetto, alla Regione Campania e ai vertici dell’Asl Salerno. Il sindacato denuncia l’assenza di risposte concrete sull’assistenza alle donne in gravidanza e ai neonati del Golfo di Policastro e delle aree interne, soprattutto in caso di emergenza. Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno, sottolinea: «Non si può chiudere un servizio essenziale senza prima dimostrare che esistono strutture alternative, personale sufficiente e mezzi pronti a intervenire. La sicurezza di madri e bambini non può essere affidata alla fortuna».



Tra le questioni ancora da chiarire ci sono i tempi dei trasferimenti, l’assistenza alle gestanti già seguite a Sapri e la disponibilità di personale e mezzi per affrontare le emergenze. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno, evidenzia le difficoltà per chi vive nelle zone più distanti dagli ospedali: «Non basta indicare una struttura alternativa. Bisogna garantire che sia raggiungibile in tempi adeguati e che abbia tutte le risorse necessarie per accogliere le pazienti».



Preoccupazione anche per il personale e per la capacità degli altri ospedali pubblici di assorbire i nuovi flussi. Giovanni Aspromonte, coordinatore provinciale del Nursind per l’Asl Salerno, aggiunge: «Non si può trasferire semplicemente il problema da Sapri ad altri ospedali senza verificare la disponibilità di personale, posti letto e strutture adeguate. La sicurezza si garantisce con risorse concrete, non con promesse».



Il Nursind chiede inoltre chiarezza sugli investimenti previsti per il San Luca di Vallo della Lucania e sugli eventuali accordi con le strutture private. Il sindacato sollecita un confronto urgente con le istituzioni e rinnova al Prefetto la richiesta di convocazione delle parti. «Chiediamo di sospendere la chiusura fino a quando non saranno garantiti percorsi assistenziali sicuri e verificabili. La salute dei cittadini e la tutela dei lavoratori non possono essere sacrificate in nome di una riorganizzazione che, al momento, lascia ancora troppe domande senza risposta», conclude il Nursind.