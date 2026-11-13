FOTO. Choc a Sarno: ambulanza della Croce Rossa distrutta dalle fiamme Indagini in corso da parte dei carabinieri

Rabbia e sgomento a Sarno dove, nella notte, è stata distrutta dalle fiamme un'ambulanza della Croce Rossa Italiana. Il mezzo di soccorso era parecheggiato nel piazzale dell'ex mattatoio comunale di via Acquarossa, dinanzi alla sede dell'associazione. L'incendio ha letteralmente divorato il mezzo di soccorso, andato completamente distrutto. A lanciare l'allarme sono stati i volontari della protezione civile che hanno informato i rappresentanti dell'associazione.

Avvolta dalle fiamme anche una vettura che era parcheggiata in zona. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Al momento, sulla scorta dei rilievi effettuati dai vigili del fuoco, non è stato possibile appurare la matrice del rogo. Sul posto, infatti, non sarebbero stati ritrovati inneschi. Ma le indagini proseguono ad ampio respiro senza escludere alcuna pista, compresa quella di una possibile intimidazione.