Luci d'Artista, domenica tre nuove installazioni con la Camera di Commercio

In occasione dell'edizione 2026 di Luci d’Artista, la Camera di Commercio di Salerno interviene direttamente nella programmazione cittadina con la realizzazione di tre installazioni multimediali.
L'accensione inaugurale è prevista per domenica 15 novembre 2026 alle ore 18, alla presenza del Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
Il progetto dell'ente camerale interessa tre aree della città:
Promozione territoriale e videomapping (facciata sede camerale, lato Lungomare Trieste): la facciata della sede camerale ospiterà un ciclo di proiezioni articolato in due contenuti: un video promozionale dedicato al patrimonio artistico, naturalistico ed enogastronomico della provincia di Salerno e un videomapping a tema natalizio.
Racconto Animato: nello slargo sul lungomare antistante la sede camerale sarà attiva un'installazione a forma di libro aperto. La struttura impiega proiezioni digitali e tracce audio per proporre racconti animati per bambini e famiglie.
Albero di Natale tecnologico (Piazza della Libertà): in Piazza della Libertà troverà spazio una struttura conica modulare dell'altezza di 10 metri, dotata di sfere luminose ed effetti dinamici a 360 gradi.
«Con queste tre installazioni abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e alle attività economiche – sottolinea il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete – Luci d’Artista rappresenta da anni uno straordinario attrattore turistico e la Camera di Commercio ha scelto di dare il proprio contributo puntando sull’innovazione digitale e sull'emozione, offrendo a cittadinanza e turisti un'esperienza immersiva unica tra il Lungomare e la splendida cornice di Piazza della Libertà».
Il programma delle accensioni prenderà il via domenica 15 novembre alle ore 18:00, slargo adiacente la sede storica camerale, lato Lungomare Trieste, per poi concludersi in Piazza della Libertà con l'accensione dell'albero tecnologico.