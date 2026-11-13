Baronissi, devianze giovanili: approvato il regolamento, nasce l'osservatorio Petta: "Rafforzare la prevenzione e investire sul futuro delle nuove generazioni"

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio comunale sulle devianze giovanili, un provvedimento che segna un nuovo passo nell'impegno dell'Amministrazione comunale a favore del benessere delle giovani generazioni. L'iniziativa nasce dalla necessità di affrontare con maggiore consapevolezza fenomeni complessi come il disagio sociale, le dipendenze, il gioco d'azzardo patologico, le situazioni di marginalità e le difficoltà legate a un utilizzo non equilibrato degli strumenti digitali e della rete. L'Osservatorio sarà uno strumento collegiale con funzioni conoscitive, consultive e propositive, finalizzato ad approfondire le dinamiche presenti sul territorio, raccogliere elementi di valutazione e offrire indicazioni utili alla programmazione delle politiche comunali. Non avrà compiti operativi o di controllo, ma rappresenterà un luogo di confronto qualificato per favorire una lettura più approfondita delle problematiche e contribuire all'individuazione di possibili strategie di intervento.

La sua composizione coinvolgerà una pluralità di soggetti e competenze: il Consorzio Sociale, l'ASL Salerno, gli istituti scolastici del territorio, l'Università degli Studi di Salerno, l'Osservatorio Internazionale sul Gioco, il Forum dei Giovani di Baronissi e le associazioni del Terzo Settore impegnate nei settori educativo, sociale e della prevenzione. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela della riservatezza, con attività di analisi basate esclusivamente su dati aggregati e anonimi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni a tutela dei minori. La partecipazione all'Osservatorio sarà inoltre a titolo gratuito, senza gettoni di presenza o compensi per i componenti e senza nuovi oneri per il bilancio comunale.

“Con questo provvedimento compiamo una scelta precisa: investire sulla prevenzione e sulla capacità delle istituzioni di leggere in anticipo i cambiamenti della società. Le problematiche giovanili non possono essere affrontate con risposte occasionali o limitate alla gestione delle emergenze. Occorre una visione amministrativa capace di guardare oltre, programmare e costruire alleanze territoriali solide. L'Osservatorio ci consentirà di disporre di uno strumento di conoscenza e confronto, attraverso il quale orientare meglio le nostre politiche e rafforzare la responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni. Vogliamo una Baronissi che non si limiti a intervenire sui problemi, ma che sappia prevenirli e creare condizioni favorevoli alla crescita dei propri ragazzi”, dichiara la sindaca di Baronissi, Anna Petta.

“Dal punto di vista delle politiche sociali, è fondamentale riconoscere che dietro ogni situazione di disagio possono esserci condizioni familiari, relazionali ed educative differenti. Per questo non esistono soluzioni standard, ma è necessario rafforzare la capacità dei servizi di intercettare i bisogni e accompagnare le persone e le famiglie nei momenti di difficoltà. L'Osservatorio potrà contribuire a individuare le criticità emergenti e a favorire una maggiore integrazione tra i servizi sociali e sanitari, il mondo della scuola e le realtà associative. Un aspetto per noi essenziale sarà promuovere una cultura della prevenzione che metta al centro la persona, evitando giudizi e pregiudizi. Il nostro impegno è fare in modo che nessuna situazione di fragilità venga sottovalutata e che il territorio possa esprimere una rete di sostegno sempre più attenta ed efficace”, dichiara l'assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella.

“Credo che uno degli aspetti più importanti di questo progetto sia la possibilità di dare finalmente maggiore spazio alla voce dei ragazzi. Spesso si parla dei giovani, delle loro difficoltà e dei loro comportamenti, ma non sempre si dedica abbastanza tempo ad ascoltare direttamente ciò che hanno da dire. Come delegata alle Politiche Giovanili, ritengo che sia fondamentale coinvolgerli nei processi decisionali, valorizzare le loro idee e riconoscere il contributo che possono offrire alla comunità. L'Osservatorio dovrà essere anche un'occasione per comprendere meglio i cambiamenti culturali e sociali che attraversano le nuove generazioni, senza fermarsi agli stereotipi. Vogliamo promuovere una partecipazione autentica, nella quale i giovani non siano soltanto destinatari delle iniziative, ma parte attiva nella costruzione di una città che sappia offrire loro fiducia, opportunità e prospettive”, dichiara la consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili, Ester Sapere.