Piero De Luca: "Tagliati fondi della difesa cibernetica" "Il Governo deve chiarire quello che intende fare nei prossimi mesi"

"Le nuove tecnologie sono una sfida su cui il nostro Paese ha bisogno di unità, ma ha bisogno anche di investimenti e di una preparazione che in questi ultimi anni forse non è stata messa in campo in modo adeguato". Lo ha detto il deputato e segretario regionale del Pd, Piero De Luca a margine dell'iniziativa promossa a Capaccio Paestum dalla Slp Cisl. "Sono stati tagliati purtroppo fondi rispetto alla difesa cibernetica del nostro Paese, la strategia legata alla difesa cyber del nostro Paese, invece va fatto esattamente il lavoro opposto: rafforzare il lavoro di protezione e prevenzione delle reti strategiche, delle pubbliche amministrazioni, dei privati. È un lavoro che deve fare innanzitutto chi guida il Paese. Noi - ha aggiunto De Luca - come forze di opposizione abbiamo raccolto ieri con la segretaria Schlein l'invito anche della Presidente del Consiglio, una disponibilità al dialogo, non una delega in bianco nei confronti del Governo che però ha il dovere di precisare e chiarire bene quello che non è stato fatto in questi anni e quello che in realtà intende fare nei prossimi mesi. Credo che questo sia davvero un obiettivo decisivo perché la rete è una grande opportunità, offre grandi opportunità, anche l'intelligenza artificiale, ma va anche messo in campo un lavoro per attenuare i rischi che ovviamente le nuove tecnologie comportano nel nostro Paese".