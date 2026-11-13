Salernitana, sfogo Gyabuaa: "Sono dispiaciuto, dietro un calciatore c'è un uomo" "Capisco la delusione, spero si possa ripartire. Continuerò a rispettare questi colori"

Emmanuel Gyabuaa rompe il silenzio . Con una storia sui social, il calciatore della Salernitana racconta la disavventura della scorsa notte: <<Non è facile trovare le parole giuste - scrive il mediano- per raccontare quello che provo. Non mi sento offeso, non mi sento ferito. Mi sento soprattutto dispiaciuto e amareggiato. Dispiaciuto perché credo che il calcio, anche nei momenti più difficili, debba restare qualcosa che unisce e non qualcosa che divide. So bene che i risultati della squadra possano portare delusione, rabbia e tante aspettative non soddisfatte. Le capisco e le rispetto, perché so cosa significa tenere a questi colori.

Da parte mia ho sempre cercato di fare una cosa semplice: lavorare, impegnarmi e farmi trovare pronto. Ho giocato meno di quanto avrei voluto, non ho mai cercato la scena e non ho mai preteso attenzioni particolari. Ho semplicemente cercato di dare il mio contributo, ogni giorno, con serietà e rispetto. Per questo oggi provo soprattutto rammarico. Perché credo che dietro ogni calciatore ci sia prima di tutto un ragazzo, con una vita, degli affetti e dei sacrifici che spesso non si vedono. Non voglio puntare il dito contro nessuno, né alimentare altre tensioni. Vorrei solo che da momenti come questo si riuscisse a ripartire, a ritrovare un po' di serenità e a ricordare che siamo tutti dalla stessa parte. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto: lavorare, rispettare questa maglia e cercare di dare il massimo. Perché il calcio dovrebbe essere passione, anche quando fa soffrire. Mai qualcosa che fa perdere il senso del rispetto>>.