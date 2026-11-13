Casertana-Salernitana, derby senza tifosi granata: ora è ufficiale Arriva lo stop dal Prefetto di Caserta

Un derby a metà. Casertana-Salernitana avrà solo i tifosi dei falchetti sugli spalti. Mancava l'ufficialità, arrivata in serata dal club rossoblu. Con una nota ufficiale, la società ha ufficialmente comunicato che, in vista della gara Casertana-Salernitana, in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 20.30, in data odierna il Prefetto di Caserta ha notificato il "?????????????? ???? ?????????????? ?????? ?????????????????? ???? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ???? ??????????????". Niente da fare dunque per i tifosi della Salernitana ancora una volta costretti a non poter seguite i granata al Pinto.