Una nota per certificare la vicinanza alla Salernitana. Anche la Serie C si schiera al fianco del club granata dopo gli episodi registrati negli ultimi giorni. "La Lega Pro, riponendo la totale fiducia nelle attività di indagine in corso da parte delle autorità competenti, esprime con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa, condannando nel contempo con fermezza ogni forma di violenza".
Salernitana, arriva anche la vicinanza della Serie C ai tesserati granata
Arriva la condanna della terza serie nazionale
Salerno.