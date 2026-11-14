Salernitana aggrappata a...Di Bari: per il tecnico è 'operazione simil-Bari' Nel 2024 il tecnico prese un Bari a pezzo e lo traghettò alla salvezza. Ora serve un 'reset'

La sfida è ancora più ardua di quella che gli era stata preventivata. Vito Di Bari immaginava di dover fronteggiare come unico avversario l'implosione di una Salernitana alle prese con un momento calcistico terrificante, lontanissimo dalla vetta, in preda ad una crisi d'identità. Ora però, per l'allenatore pugliese, gli avversari sono aumentati e soprattutto si è alzato e non poco il coefficiente di difficoltà. "Riconquistare la gente" era stato uno degli obiettivi nel breve termine. Il pari con il Savoia acciuffato solo nel finale e il ko con l'Inter Under 23 hanno fatto esplodere tutto il malcontento della piazza.

Operazione simil Bari

Giovane, con lo sguardo rivolto al futuro ma già con una discreta esperienza nel provare a rovesciare situazioni complicate. Di Bari è entrato nell'ambiente Salernitana portando idee nuove ma soprattutto una leggerezza che società, squadra e staff aveva dimenticato. Conservarla a due settimane e dopo tutti gli episodi recenti sarebbe da marziani. Eppure l'allenatore si affida al lavoro, chiede pazienza e soprattutto applicazione. A Bari incassò l'investitura di Polito a poche settimane dalla fine di una stagione disgraziata, culminata con i playout salvezza con la Ternana. Divise la panchina con Federico Giampaolo, diventato poi suo fido collaboratore e che ha scelto di non seguirlo nella tappa granata. I galletti si salvarono stravincendo al ritorno, merito anche dello 'psicologo' Di Bari. Ora serve questo: lavorare anche sulla testa dei calciatori, infondere tranquillità e forza nei propri mezzi. Il nervosismo e la tensione respirata anche nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy insidie in più da fronteggiare. Di Bari ci prova, la Salernitana si aggrappa anche al suo allenatore.