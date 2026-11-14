Salernitana-Catania, i convocati di Di Bari: out in tre

Non arrivano buone notizie dall'infermeria

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Salerno.  

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 24 calciatori per la sfida Salernitana-Catania in programma domani alle 14:30 allo stadio Arechi, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Restano fuori dalla lista Djibril, La Gumina e Varela Djamanca. Aggregato con la prima squadra anche il difensore della Primavera Barzagli. 

Di seguito l’elenco di Salernitana-Catania:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini, 95 Barzagli*;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

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