Cava, pestato in strada con un bastone: fermata una persona Dovrà rispondere di tentato omicidio

Un uomo è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio dopo l’aggressione avvenuta lunedì notte a Cava de’ Tirreni. Gli agenti della Squadra Mobile e quelli del locale commissariato hanno ricostruito una violenta aggressione ai danni di un 49enne, trovato da un equipaggio della Volante, nel corso della notte, riverso a terra in strada con una gravissima ferita alla testa. L’uomo, prima di perdere i sensi ed essere trasportato d'urgenza in ospedale, riusciva a fornire al personale della Polizia di Stato indicazioni fondamentali per l’individuazione dei soggetti che lo avrebbero aggredito con un bastone.

Le indagini hanno consentito di verificare la fondatezza di quanto riferito, tanto da rintracciare il soggetto ed il suo accompagnatore che sono stati sottoposti ad interrogatorio dal Pubblico Ministero presso gli uffici di polizia. Gli elementi raccolti e le attività tecniche effettuate hanno portato la Procura di Nocera Inferiore ad emettere un fermo nei confronti di uno dei due.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per definire con precisione il movente dell'episodio e l'eventuale partecipazione di altri soggetti.