Salernitana, Di Bari fa come Cosmi. Ora la Casertana è un test-verità Vittoria al terzo impegno sulla panchina granata. Ora il Pinto, lì dove Cosmi strigliò la squadra

“Ho vissuto quattordici giorni non facile. Questa è una vittoria di rabbia”. Vito Di Bari finalmente si sblocca sulla panchina della Salernitana. Il primo successo arriva alla terza partita come Serse Cosmi nella scorsa stagione. L’1-0 al Catania ha interrotto la serie negativa della Salernitana che non vinceva dal 2-1 al Bari del 4 ottobre. Tra questi due successi tre pareggi e due ko. Evitata la sestina negativa della serie B-2024/25 o, in C, quella del 2010/11.

Il percorso di Cosmi

Emulato dunque l’andamento iniziale dell’ex Cosmi nella scorsa stagione. La vittoria col Latina arrivò dopo l’iniziale pari con il Catania (0-0) e il ko di Caserta, nel derby amarissimo che portò il tecnico ad uno sfogo durissimo: “Ai calciatori a fine partita ho detto che i nostri avversari esultavano per aver vinto come se avessero battuto una grande squadra. Mi dispiace per la Casertana ma hanno sbagliato ma non perché lo hanno fatto ma perché ci ritengono una grande squadra. Hanno vinto contro un grande club, che ha una tradizione importante, ma questa Salernitana non è una grande squadra. L’impresa della Casertana si sposa con i limiti della nostra Salernitana”.

Il cammino di Di Bari

Quella Salernitana raggiunse il terzo posto e poi la semifinale playoff. Zona che al momento non è lontanissima ma che ancora non annovera la Salernitana di Vito Di Bari. Con il Catania per il tecnico sono arrivati indizi positivi dal campo, la sensazione di una squadra viva, aggressiva, reattiva anche nel recepire le indicazioni del nuovo tecnico. Il Pinto di Caserta sarà un test probante.