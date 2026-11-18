Salernitana, attacco ‘light’ anche al Pinto. E Achik rievoca dolci ricordi Il tandem D'Ursi-Achik convince. E il numero sette ha già fatto male ai falchetti

Esame superato. Così come i sospiri dopo i crampi, la borsa del ghiaccio e quell’andamento zoppicante di Ismail Achik che aveva fatto temere il peggio. “Solo stanchezza, nulla di serio”, aveva detto di corsa Vito Di Bari lasciando la sala stampa dell’Arechi dopo il successo della sua Salernitana sul Catania per godersi qualche ora spensierata dopo “quattordici giorni difficili”. Da ‘psicologo’, come lo chiamavano a Bari nella stagione culminata col playout, il tecnico aveva lavorato sulla testa dei suoi big. Di Achik ne aveva esaltato le sue qualità sin dal suo arrivo, parlandone in conferenza stampa come tra i ‘calciatori di maggiore qualità’. Ed infatti Achik si è preso la titolarità e non l’ha più mollata. D’Ursi invece ha conquistato l’allenatore con le sue leve possenti, l’attacco alla profondità pericolosissimo per le difese avversarie. Un lavoro oscuro però non concretizzato in gol pesanti.

Esperimento riuscito

Con il Catania Di Bari aveva deciso di sorprendere. Fuori il classico centravanti come Lescano, spazio al 4-2-3-1 con Achik alle spalle di D’Ursi. Niente punti di riferimento per la difesa del Catania, spazio alla qualità degli attaccanti granata. Le occasioni create gridano vendetta, poi l’assolo di Achik ha permesso di portare a casa tre punti d’oro. Ma l’ampiezza dato al gioco, la vivacità e la velocità dei due riferimenti offensivi ha convinto. Anche al Pinto si va verso la conferma dell’attacco light.

Il deja-vù

Un solo gol per D’Ursi contro la Casertana, ben tre per Achik. L’ultimo è un ricordo prezioso: playoff di ritorno contro i falchetti. Dopo una gara al cardiopalma e qualificazione in bilico, il numero sette sul gong della sfida partì in contropiede e fulminò De Lucia sul primo palo. Il boato dell’Arechi un’emozione unica. La Salernitana mise in ghiaccio il passaggio del turno. Achik scalda i motori e si candida ad un ruolo da protagonista.