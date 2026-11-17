Salerno, Premio Tartarone a Marco Civoli: "Questa piazza merita la serie A" Il giornalista ha ricevuto il riconoscimento: "Un onore aver raccontato vittorie storiche"

Una sala piena di appassionati, il ricordo di ‘Zak’ e l’azzurro della storica maglia della Nazionale ad illuminare la platea. E’ stato un autentico viaggio nelle emozioni la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio di Giornalismo "Zaccaria Tartarone", organizzato dalla redazione di Paperboy, presso i locali dell'Arbostella Hub della Creatività e Comunicazione di Salerno. A ricevere il prestigioso riconoscimento Marco Civoli, giornalista della Rai e voce storica della nazionale di calcio italiana, protagonista dei racconti delle gare della squadra di Marcello Lippi nello storico mondiale del 2006 vinto dagli azzurri nella finalissima di Berlino contro la Francia.

“Ho sfiorato Salerno sotto il profilo lavorativo, questo premio vale tanto”

Civoli ha raccontato il suo lungo viaggio nel mondo del giornalismo e poi seguendo da protagonista il calcio, voce inconfondibile per milioni di italiani: “Sono molto orgoglioso di essere qui. Questo riconoscimento vale tantissimo per tutta la storia di questo e credo sia tra i più apprezzati in città. Ho avuto una carriera che per 35 anni è stata legata alla Rai ed è stato un mondo che mi ha permesso di crescere e maturare tantissimo, seguendo tanti avvenimenti a livello nazionale ed internazionale. Il racconto è una delle prerogative del nostro mestiere. Uno dei miei maestri, Bruno Pizzul, mi ricordava sempre che noi abbiamo il compito di veicolare grandi avvenimenti o vittorie nel mondo dello sport”. Poi una battuta sulla Salernitana: “L’ho solo sfiorata nel mio racconto però ha avuto una storia in serie A e mi farebbe piacere ritrovare una piazza così importante in massima serie perché è una delle città che merita questo palcoscenico”.

Il racconto della serata

A guidare la cerimonia il giornalista Dario Cioffi che ha moderato l'incontro e dialogato con i presenti. I saluti istituzionali affidati all’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto: “Questo riconoscimento si dimostra un’eccellenza nel campo del giornalismo nazionale. Siamo felici di aver avuto come ospiti una voce storica come quella di Marco Civoli, augurandoci che il cielo sportivo possa ritornare a colorarsi non solo di azzurro ma anche di granata”. In platea anche Alfonso Maria Tartarone, figlio del compianto ‘Zak’. Presenti il presidente della Cooperativa Sociale "Il Villaggio di Esteban" Carlo Noviello ed al direttore responsabile di Paperboy Umberto Adinolfi. Con loro una delegazione della "Salernitana for Special", la squadra di ragazzi disabili adottata dalla U.S. Salernitana 1919, allenata da Luigi Ferri e Angelo Palatucci, che partecipa al campionato nazionale Figc di calcio paralimpico.