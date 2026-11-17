Omicidio a Castel San Giorgio: uccisa in casa con dieci fendenti, c'è un fermo Si tratterebbe di un familiare della donna di 88 anni

Nel tardo pomeriggio del 17 novembre 2026, i Carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di una persona — le cui generalità non sono ancora state rese note — ritenuta coinvolta nell'omicidio di Elda Capuano. La vittima, una donna di 88 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella mattinata all'interno della propria abitazione situata a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

2. La dinamica del delitto e le indagini della Procura

Secondo i primi riscontri medico-legali e investigativi, l'anziana è stata brutalmente assassinata con almeno una decina di fendenti. Stando a quanto risulta da fonti investigative, la persona fermata sarebbe legata da vincoli di parentela all'anziana vittima

Sull'accaduto sono in corso accertamenti serrati da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il movente dell'aggressione. Le indagini preliminari sono coordinate direttamente dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.