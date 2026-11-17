Salernitana, il soldato Heinz e la ‘garra’ di Llano all’esame da ex Gli addii, non senza stoccate del patron D'Agostino, e il rilancio: Heinz e Llano si preparano

Quattro sfida contro la Salernitana con la maglia della Casertana. Il ko in regular season all’Arechi cancellato dalla vittoria al Pinto all’esordio in trasferta di Serse Cosmi. Poi il doppio confronto nei playoff. La sconfitta pesantissima per 2-3 che permise alla Salernitana di gestire il punteggio complessivo anche all’Arechi dopo il gol proprio di Heinz. Infine, la stoccata di Achik a chiudere i conti e a regalare alla Salernitana una notte di entusiasmo e continuare il cammino nella post-season per la serie B. Per Heinz e Llano fu quella l’ultima partita in maglia Casertana. Venerdì sera ritorneranno da avversari, in un ambiente caldissimo.

I rinnovi rifiutati

Sia Heinz che Llano si sono liberati a parametro zero dai falchetti. Il difensore sognava un approdo in serie B dopo l’ottimo cammino con la maglia della Casertana. Il pressing del Catanzaro, poi l’assalto vincente granata. Per Llano invece è stata una battaglia al rialzo proprio con i falchetti. Poi la decisione convinta di accettare la destinazione granata e accolta non proprio benissimo dal patron D’Agostino: “Qualcuno che è andato via è andato perché svincolato, il riferimento è a giocatori, staff tecnico, tutti. Alcuni ti lasciano a piedi per 10mila euro e avvertono dopo aver firmato. Llano? Parlo in generale, sono rammaricato”.

Punti fermi

Llano sin da inizio stagione è stato uno dei cardini prima con Cosmi che con Di Bari. Velocità, grinta, dedizione, energia. La Salernitana non ha mai potuto rinunciare alla verve del suo jolly tuttofare. La sfortuna invece ha fermato Heinz, ko nella sfida con la Scafatese al debutto stagionale ma ritornato con il Savoia prendendosi le chiavi della difesa. Di Bari lo ha applaudito pubblicamente: “Per me è un soldato, mi sono assunto una bella responsabilità nel lanciarlo subito nella mischia ma per me è essenziale”. Venerdì sarà una sfida speciale.