Anna, morta a 36 anni dopo aver abortito: attesa per i risultati dell'autopsia La docente era stata costretta ad interrompere la gravidanza extrauterina

Anna Boffa, una docente di 36 anni originaria di Postiglione, è deceduta il 13 novembre scorso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove si trovava ricoverata in condizioni critiche da sette giorni. In seguito alla denuncia presentata dai familiari della donna, la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause del decesso e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative alle diverse strutture sanitarie coinvolte tra la Campania e la Basilicata.

Per garantire la massima trasparenza sugli accertamenti, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Ruggi, Nicola Cantone, ha confermato che l'autopsia — pur venendo eseguita all'interno della struttura salernitana — sarà affidata a un medico legale esterno all'azienda. Parallelamente, la direzione ha avviato verifiche interne finalizzate a ricostruire con precisione l'intera dinamica dei fatti. Il legale che assiste la famiglia ha inoltre richiesto la partecipazione di uno specialista in ginecologia proveniente da fuori regione.

Il percorso sanitario: da Potenza e Lagonegro fino al ricovero a Salerno

Gli inquirenti sono attualmente impegnati a ricostruire l'iter clinico seguito dalla 36enne, che era in attesa del suo primo figlio. Secondo quanto emerso, la vicenda è iniziata con una diagnosi di gravidanza extrauterina.

Inizialmente, la donna era stata visitata all'ospedale San Carlo di Potenza. Successivamente, era stata ricoverata per cinque giorni nella struttura di Lagonegro, dove le era stata somministrata una terapia farmacologica antiabortiva a base di metotrexate. Tuttavia, dopo l'inizio del trattamento, le condizioni di salute della docente si erano progressivamente aggravate. Tale aggravamento aveva reso indispensabile il trasferimento d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno, dove la paziente era giunta in condizioni critiche prima del decesso, avvenuto dopo una settimana di permanenza nel nosocomio.

I prossimi passi della giustizia e la ricerca di verità

L'esame autoptico e l'analisi approfondita delle cartelle cliniche sequestrate rappresentano i passaggi cruciali per stabilire le cause esatte della morte. Gli investigatori dovranno verificare l'eventuale nesso di causalità tra il trattamento farmacologico ricevuto nei presidi sanitari lucani e il successivo epilogo fatale, facendo piena luce su ogni fase del percorso assistenziale della giovane insegnante.