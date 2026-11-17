Colpi di pistola contro il buttafuori a Cava, si è costituito il presunto autore L'uomo si è presentato in commissariato: dovrà rispondere di tentato omicidio

Nella notte del 14 novembre 2026, personale della Polizia di Stato — in servizio presso la Squadra Mobile e i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni e San Giuseppe Vesuviano — ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, riguarda un uomo denunciato per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma da sparo. L'indagato si è spontaneamente costituito presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni. Nel corso dell'interrogatorio di oggi, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

La ricostruzione dei fatti: la lite per futili motivi e le indagini

Secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura guidata dal Procuratore Luigi Alberto Carnavale, l'episodio di ferimento con arma da fuoco è avvenuto all'esterno di un locale di intrattenimento di Cava de' Tirreni.

L'azione violenta sarebbe maturata a seguito di una lite per futili motivi, avendo come persona offesa un addetto alla sicurezza del locale.

Le indagini, condotte attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso agli inquirenti di identificare il presunto responsabile.