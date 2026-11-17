Dopo 15 anni riapre il circolo Pd ad Ascea: Ilaria Fusco segretaria Militante della prima ora, è stata eletta alla guida del circolo

Dopo oltre quindici anni, Ascea torna ad avere un Circolo del Partito Democratico. Un passaggio importante per la vita politica della comunità, che restituisce al territorio uno spazio organizzato di confronto, partecipazione e proposta. La ricostituzione del circolo rappresenta il primo passo di un percorso che punta a ricostruire una presenza politica stabile sul territorio, attraverso il coinvolgimento progressivo di iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a contribuire al confronto sulle prospettive di Ascea e del Cilento. E' quanto si legge nella nota stampa a corredo dell'elezione.

Alla guida del nuovo circolo è stata eletta Irene Fusco, il cui impegno politico risale alla nascita stessa del Partito Democratico, quando, a 23 anni, si candidò all'Assemblea regionale costituente in occasione delle prime primarie del 2007. Un percorso proseguito anche in Belgio, dove ha fatto parte del direttivo del Circolo del PD di Bruxelles, e accompagnato da un'esperienza professionale nell'ambito delle politiche e della progettazione europea. Attualmente, oltre a ricoprire l'incarico di esperta valutatrice della Commissione europea, è impegnata anche nel coordinamento della Rotta dei Focei, progetto internazionale di cooperazione culturale e valorizzazione del patrimonio mediterraneo.

«La ricostituzione del Circolo del Partito Democratico rappresenta un risultato importante per Ascea. Dopo tanti anni torniamo ad avere un luogo di partecipazione e confronto politico, uno strumento attraverso il quale contribuire alla crescita della nostra comunità e affrontare insieme le questioni che riguardano il futuro del territorio. È un percorso che abbiamo voluto favorire e che adesso deve aprirsi al contributo di tutti», dichiara il sindaco Stefano Sansone.

«Ho partecipato alla nascita del Partito Democratico nel 2007, quando avevo 23 anni, perché credevo nella possibilità di costruire uno spazio politico nuovo, aperto soprattutto alle giovani generazioni. Oggi, con la stessa convinzione, ho accettato di accompagnare la ricostituzione del circolo di Ascea, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in questi anni, anche all'interno del Partito Democratico a Bruxelles. Ho accolto questo incarico con spirito di servizio, consapevole che la costituzione del circolo rappresenti soltanto un punto di partenza. Il mio obiettivo è favorire una partecipazione sempre più ampia, coinvolgendo persone, sensibilità e generazioni diverse e creando le condizioni perché possano emergere nuove energie e nuove responsabilità. Un ringraziamento particolare va a quanti hanno scelto di aderire fin dalle prime ore, rendendo possibile la ricostituzione del circolo. Sono state proprio queste prime adesioni a consentirci di porre il primo mattone di un percorso che adesso vogliamo costruire insieme, aprendolo a tutti coloro che desiderano contribuire. Desidero inoltre ringraziare il segretario provinciale del PD Giovanni Coscia, il commissario che ha accompagnato questa fase Antonio Cerullo, il deputato e segretario regionale onorevole Piero De Luca e il sindaco Stefano Sansone per aver contribuito, ciascuno nel proprio ruolo, a rendere possibile questo primo passo. Il Partito Democratico deve tornare a essere un luogo in cui ci si confronta sulle idee e sulle proposte, partendo dai problemi concreti delle nostre comunità. È da qui che vogliamo ripartire, guardando non soltanto ad Ascea, ma alle sfide che attendono l'intero Cilento», dichiara la nuova segretaria Irene Fusco.

Nelle prossime settimane il circolo avvierà un percorso di incontri e confronto, con l'obiettivo di ampliare la partecipazione e definire insieme le priorità della propria attività politica.