Choc a Cava: 49enne in prognosi riservata dopo un brutale pestaggio Gravissime ferite su tutto il corpo, indagano gli agenti del commissariato

Un 49enne di Cava de' Tirreni è ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate in seguito ad un brutale pestaggio. L'aggressione è avvenuta nella notte.

L'uomo è stato trovato riverso davanti ad un'attività commerciale di via XXV luglio, con segni sulla testa e il resto del corpo. Non è chiaro se la violenza sia avvenuta qui o altrove, per poi essere lasciato in zona.

Stando ad una prima ricostruzione, contro di lui si sarebbe accanito un gruppo di diverse persone.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 119 e gli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona per provare ad avere elementi utili all'inchiesta, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore.

Agli investigatori il 49enne avrebbe riferito di essere stato vittima di una tentata rapina.