Province e Svimez, a Salerno il patto per lo sviluppo dei territori Focus sugli investimenti: si punta a tenere insieme fasce costiere e aree interne

Dove investire, con quali priorità, in quale rapporto con i Comuni e con la Regione. Sono stati questi i temi al centro del workshop “Pianificazione strategica provinciale e politiche di coesione 2028-2034: evidenze, potenzialità e linee guida operative”, organizzato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) a Salerno nell'ambito del Progetto “P.A.C.T. – Province Attive per la Crescita dei Territori”, finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 FESR-FSE.

“Ospitare a Salerno questa tappa così significativa del percorso P.A.C.T. – ha dichiarato il presidente della Provincia, Giuseppe Parente, aprendo i lavori – conferma la centralità del nostro territorio nel dibattito sul futuro delle politiche di coesione nel Mezzogiorno. Le Province, per la loro natura di enti di area vasta, rappresentano il naturale punto di raccordo tra le istanze dei singoli Comuni e la programmazione regionale, soprattutto in realtà vaste e complesse come la nostra, che abbraccia aree costiere, poli urbani ed entroterra. Per la programmazione 2028-2034 occorre superare la logica degli interventi frammentati e dotare gli enti provinciali di strumenti strutturali, risorse umane qualificate e una chiara cabina di regia: solo così potremo trasformare le risorse europee in infrastrutture moderne, servizi efficienti e reale sviluppo per le nostre comunità”.

“La pianificazione strategica – ha detto il direttore generale UPI Piero Antonelli nel suo intervento - è la condizione perché le Province entrino nel ciclo 2028-2034 come soggetti che orientano gli investimenti e non come semplici attuatori. Per questo come UPI siamo impegnati nell’obiettivo di potenziare le competenze che servono a fare delle Province le istituzioni chiave degli investimenti sui territori: il coordinamento dello sviluppo locale, la pianificazione strategica, il supporto ai Comuni, a cominciare dalle stazioni uniche appaltanti. Questo progetto è strategico, perché ci permette di rafforzare la capacità amministrativa delle ventinove province del mezzogiorno, sostenendo un processo di valorizzazione delle risorse umane. Il sostegno del Dipartimento delle Politiche di Coesione in questo percorso è essenziale”.

L’indagine SVIMEZ sulla pianificazione strategica, i cui risultati sono stati illustrati dal professore Carmelo Petraglia, Università della Basilicata e Consigliere scientifico SVIMEZ, indicano con chiarezza le urgenze su cui le Province chiedono interventi: una rete tra pari, formazione mirata, piattaforme comuni e un modello flessibile, con una cornice condivisa da adattare ai diversi territori, per esaltare un patrimonio informativo che può alimentare un sistema condiviso, un capitale umano formato in questi anni.

“I risultati di questa ricerca – ha sottolineato il vicepresidente di UPI Angelo Caruso – confermano che tra le Province vi è un'ampia convergenza sul ruolo di regia sovracomunale che questi enti possono svolgere nel ciclo 2028-2034 delle politiche di coesione, in particolare nelle aree interne, grazie alla loro capacità di operare su una scala territoriale coerente con le esigenze di coordinamento, pianificazione e integrazione dei servizi. La dimensione provinciale consente infatti di connettere reti scolastiche, mobilità territoriale, viabilità, tutela ambientale e servizi ai cittadini all’interno di una programmazione unitaria. L’esperienza maturata dalle Province nell’ambito delle Stazioni Uniche Appaltanti, dell’assistenza tecnica e della progettazione territoriale dimostra la possibilità di sviluppare modelli stabili di accompagnamento amministrativo e progettuale a favore dei territori”.

Con il workshop si apre la fase di accompagnamento, che UPI e SVIMEZ condurranno fino alla chiusura del progetto: interviste one-to-one con le singole Province, un presidio specialistico, un tavolo permanente tra gli uffici di pianificazione e i primi passi verso un sistema informativo condiviso. Il percorso porterà al modello operativo di pianificazione strategica provinciale e alle Linee guida operative, con metodologie, indicatori e strumenti digitali, che saranno presentati all'evento finale del progetto a Roma il 10 dicembre. Le Linee guida partiranno dalle esperienze e dalle difficoltà concrete degli uffici, a cominciare da quelle discusse a Salerno. La rete messa in moto da P.A.C.T. conta oggi oltre 170 referenti provinciali impegnati sulle tre Linee, e UPI intende mantenerla attiva anche dopo la conclusione del progetto.