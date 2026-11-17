Casertana-Salernitana, confermato lo stop ai tifosi granata Niente tagliandi per i residenti in Salerno e provincia

Il Prefetto di Caserta aveva annunciato lo stop ai tifosi residenti a Salerno. Nella giornata di ieri il GOS ha confermato la decisione di porre il divieto sulla vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno. Casertana-Salernitana sarà dunque derby a metà, con il settore ospiti che verrebbe aperto solo ai residenti in altre province italiane. La prevendita dovrebbe partire nelle prossime ore.