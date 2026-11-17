I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino indagano sulla morte di una donna di 88 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Cortedomini, nel comune di Castel San Giorgio.
Anziana trovata morta in casa a Castel San Giorgio, sospetto omicidio
L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio: sul corpo dell'anziana, infatti, i segni di diverse coltellate, in particolare all'addome.
La scoperta della badante
A fare la macabra scoperta sarebbe stata la badante della donna, che ha fatto scattare l'allarme: le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.
La vittima era autonoma e viveva da sola, ma veniva aiutata dalla badante.