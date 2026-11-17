Trovata morta in casa, sul corpo segni di diverse coltellate: choc nell'agro La vittima è una donna di 88 anni, si indaga per omicidio: è il terzo in poche ore nel Salernitano

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino indagano sulla morte di una donna di 88 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Cortedomini, nel comune di Castel San Giorgio.

Anziana trovata morta in casa a Castel San Giorgio, sospetto omicidio

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio: sul corpo dell'anziana, infatti, i segni di diverse coltellate, in particolare all'addome.

La scoperta della badante

A fare la macabra scoperta sarebbe stata la badante della donna, che ha fatto scattare l'allarme: le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

La vittima era autonoma e viveva da sola, ma veniva aiutata dalla badante.