Istituito il tavolo tecnico per provare a salvare il punto nascita di Sapri Dopo le tensioni dei giorni scorsi con l'occupazione simbolica dei locali

È stato costituito al Comune di Sapri il tavolo tecnico per individuare possibili soluzioni a tutela del Punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata. Il nuovo organismo ha l'obiettivo di monitorare gli sviluppi della vicenda e di formulare proposte per mantenere il servizio. Si riunirà di nuovo già domani pomeriggio nella sede municipale.

IL RINVIO DELLA CHIUSURA

La costituzione del tavolo è un nuovo passaggio nel confronto istituzionale avviato per scongiurare la chiusura del reparto. La cessazione delle attività, inizialmente prevista per oggi dall'Asl Salerno, è stata al momento rinviata.

LA MOBILITAZIONE DEL 13 NOVEMBRE

Il tavolo arriva dopo la mobilitazione del 13 novembre, quando il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, altri sindaci del comprensorio, il deputato Attilio Pierro, il Comitato di lotta, le organizzazioni sindacali e Cittadinanzattiva hanno occupato pacificamente l'Aula Magna dell'ospedale per protestare contro la soppressione del servizio.

LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Tra i motivi della mobilitazione ci sono le distanze dagli altri ospedali in cui è possibile partorire e le difficoltà della rete stradale. Questi fattori sono considerati particolarmente penalizzanti per le donne in gravidanza residenti nel territorio del Golfo di Policastro e nelle aree vicine.

L'ATTESA PER LA CONVOCAZIONE DELLA REGIONE

Resta attesa anche la convocazione da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il 2 novembre scorso, durante un incontro a Palazzo Santa Lucia con amministratori e rappresentanti dei comitati, Fico aveva annunciato ulteriori approfondimenti e un nuovo confronto sulla vicenda.