Amalfi: arriva la stretta per friggitorie, paninoteche, sushi e kebabberie Il sindaco Milano: "La priorità è la tutela del decoro nel centro storico"

Al via le misure di tutela del centro storico di Amalfi, con limitazioni all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento delle attività del settore alimentare. Le disposizioni riguardano il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali e industriali di produzione, preparazione e vendita di alimenti. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, gelaterie, pizzerie al taglio, friggitorie, paninoteche, creperie, kebabberie, sushi e poke shop e altre attività analoghe.

L'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato così attuazione all'Intesa con la Regione Campania finalizzata alla tutela delle aree di particolare valore storico, artistico e culturale della città, introducendo limitazioni temporanee all'apertura di nuovi esercizi alimentari nella Zona A2 del centro storico di Amalfi.

«Prosegue così, sulla strada della concretezza amministrativa, l’applicazione delle “11 Azioni per un Turismo più sostenibile” che abbiamo presentato a settembre 2024: le limitazioni avranno carattere sperimentale e una durata di 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso, interessando esclusivamente il perimetro della Zona A2 del centro storico. - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano. - Un iter lungo ed articolato che ha coinvolto la Soprintendenza e la Regione Campania, che ringrazio».

In particolare, per le attività del settore alimentare interessate dalla disciplina, sono vietati:

l'insediamento di nuove attività.

il trasferimento di attività esistenti dall'esterno all'interno della Zona A2.

l'ampliamento delle superfici di vendita o somministrazione mediante l'annessione di locali adiacenti, ferma restando la possibilità di destinare questi ultimi a funzioni di servizio secondo le condizioni previste dall'Intesa.

Misure di salvaguardia e deroghe specifiche per le attività già esistenti:

restano consentite, nel rispetto delle normative vigenti, le attività già autorizzate ed esistenti al 12 novembre 2026 nonché le nuove aperture in locali commerciali già destinati, alla medesima data, alle stesse tipologie di attività, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione della precedente attività;

sono ammessi i subingressi, previa verifica della regolarità nel pagamento dei tributi locali, e le ulteriori fattispecie espressamente escluse dall'Intesa, tra cui la vendita diretta dei produttori agricoli, determinate attività temporanee, la somministrazione nelle strutture alberghiere e le attività svolte in particolari strutture o contesti.

Disposizioni transitorie a tutela gli investimenti già avviati:

le nuove aperture e i trasferimenti per i quali, alla data del 12 novembre 2026, risultava già intrapresa un'attività preparatoria documentata con atti aventi data certa, come contratti di locazione registrati, pratiche edilizie o finanziamenti concessi, potranno beneficiare di una deroga. In questi casi, gli interessati dovranno completare l'attività preparatoria e presentare la relativa SCIA entro il termine perentorio di 60 giorni dalla decorrenza della disciplina, pena la perdita del beneficio della deroga.

«Le nuove disposizioni rappresentano una prima fase di un percorso più ampio di tutela e regolamentazione del commercio nel centro storico. Infatti, l'Intesa prevede l'approvazione, entro 12 mesi, di un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione nelle aree tutelate, nonché l'approvazione del SIAD (Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo) entro 18 mesi. Inoltre, è previsto un monitoraggio semestrale dell'attuazione delle misure, attraverso il confronto con gli enti competenti e le associazioni di categoria. - conclude il sindaco Daniele Milano - L'obiettivo è coniugare la tutela del patrimonio storico e dell'identità del centro cittadino con una gestione equilibrata delle attività economiche, nel rispetto delle caratteristiche e del valore culturale dei luoghi».