Stadio Arechi, iniziata la demolizione del settore inferiore della Curva Nord Lavori in corso nel Principe degli Stadi

Operazioni in corso di svolgimento. Lo Stadio Arechi entra nel vivo con il maxi-progetto di restyling. Nelle scorse settimaane, l'ala della Curva Nord più vicina al settore Distinti era stata spogliata dalle sedute, con tutti i sediolini raccolti in un punto del settore originariamente destinato alle tifoserie avversarie, visibile in Salernitana-Catania dello scorso weekend. Un lavoro propedeutico ad un'accelerazione nelle operazioni di demolizione dell'anello inferiore del settore che ha avuto in queste ultime ore un nuovo sprint. Da immagini raccolte sui social, si testimonia i primi effetti delle operazioni, segnale della volontà di 'correre' più volte ribadita dal sindaco Vincenzo De Luca.