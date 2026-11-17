Salernitana, attesa per Djamanca e La Gumina. Giudice Sportivo punisce il club Ancora attesa per i due riferimenti offensivi. Sanzione per il club e stop per Tascone

Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. All’orizzonte per i granata c’è il match di venerdì 20 novembre allo stadio Pinto contro la Casertana (20:30). Gli uomini di mister Vito Di Bari hanno iniziato la seduta in palestra con un lavoro di forza, per poi trasferirsi sul campo ed effettuare esercitazioni sul possesso palla. In chiusura, partitine a campo ridotto. Continua il lavoro differenziato per Muhamed Varela Djamanca e Antonino La Gumina, con Di Bari fiducioso però sul rientro dei due calciatori. Terapie per Malik Djibril.

Out Tascone, ammenda al club

Ammenda di 1000 euro dal Giudice Sportivo per il club “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, tra il primo e secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco e precisamente all’interno dell’area di rigore senza provocare conseguenze“. Al Pinto non ci sarà Mattia Tascone. Vito Di Bari dovrà fare a meno del capitano nel derby di venerdì con la Casertana dopo l’ammonizione ricevuta contro il Catania. Salterà il derby anche il preparatore atletico dei Falchetti Matteo Mantovani “per avere al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto entrava sul terreno di gioco per consegnare un pallone ad un calciatore avversario nel tentativo di velocizzare la ripresa del gioco“.