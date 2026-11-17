Basket, la Longobardi Scafati esonera Bucchi: in pole c'è Martino Il tecnico paga la partenza difficile. Si lavora sul sostituto

Appena una vittoria in campionato. Troppo poco per salvare la propria panchina. Tira aria di rivoluzione in casa Longobardi Scafati. Con una nota ufficiale, il club gialloblu ha sollevato dall'incarico Piero Bucchi. Risoluzione del contratto con il coach. Nel comunicato "la Società desidera ringraziare il coach per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi, evidenziando il rapporto umano e la reciproca stima che si sono instaurati, e resteranno intatti, con il patron e i dirigenti del club. A coach Bucchi vanno sentiti auguri per futuri successi personali e professionali".

In pole position per la sostituzione c'è Antimo Martino. L’allenatore molisano è reduce da quattro stagioni sulla panchina di Forlì in Serie A2, dove ha raggiunto la finale dei play-off promozione nel 2023. Per la definitiva formalizzazione del passaggio di consegne mancano ormai soltanto gli annunci ufficiali da parte della società.