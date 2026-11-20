Guardia di Finanza: Antonio Di Luccio alla guida della tenenza di Sala Consilina Prende il posto di Tripiciano: il luogotenente proviene dalla compagnia di Battipaglia

Il luogotenente Cariche Speciali Antonio Di Luccio si è insediato al comando della tenenza di Sala Consilina, dando il cambio al pari grado Vincenzo Tripiciano, che ha raggiunto la pensione.

"La tenenza di Sala Consilina costituisce per la Guardia di Finanza un importante presidio per la sicurezza economico-finanziaria in una vasta porzione del territorio della provincia di Salerno, con una competenza su ben 16 Comuni, oltre quello di Sala Consilina in cui ha sede il Reparto", ricordano le fiamme gialle.

Proveniente dalla compagnia di Battipaglia, il neo Comandante, 55 anni, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1991 ed è stato promosso al grado apicale del ruolo ispettori nel 2017. Nella sua trentacinquennale carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi in diversificate realtà, quali Torino, Roma, Salerno e, da ultimo, Battipaglia.

Il comandante orovinciale di Salerno, generale di brigata Luigi Carbone, ha rivolto al nuovo comandante di tenenza l’augurio di "proficuo lavoro per le delicate funzioni che andrà ad assolvere e formulato il proprio ringraziamento al Luogotenente Tripiciano per l’impegno e la professionalità forniti in tutti questi anni al servizio del Paese".