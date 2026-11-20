Scoperta una discarica abusiva con rifiuti di ogni genere: denuncia alla Procura L'attività di controllo della Guardia Agroforestale Italiana

Discarica abusiva nella zona sottostante di un ponte a Sala Consilina. A scoprirla i componenti della Guardia Agroforestale Italiana: in particolare, sono stati rinvenuti numerosi sacchi contenenti indumenti di diverso genere, bottiglie di vetro e di plastica, materassi, giocattoli, scarpe, borsoni da viaggio e borse di uso comune.

Inoltre, su entrambi i lati del ponte, in prossimità del corso d'acqua sottostante, era presente un consistente quantitativo di pneumatici di varie tipologie e cassette in plastica, abbandonati direttamente nell'ambiente.

"Proseguendo il percorso al di sotto del lungo ponte, abbiamo riscontrato ulteriori accumuli e abbandoni di rifiuti lungo i margini della strada, ma l'aspetto che ha destato maggiore preoccupazione è stato tuttavia il rinvenimento, in una piccola stradina sulla sinistra, di un'ulteriore area interessata da rifiuti parzialmente bruciati. Tra i residui della combustione sono state individuate lastre di vetro, giocattoli in plastica e pannelli ondulati, anch'essi parzialmente combusti, che, a un primo esame visivo, sembrerebbero riconducibili a lastre in cemento-amianto (Eternit).Tale circostanza, qualora venisse confermata la presenza di amianto, rappresenterebbe un potenziale grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, con possibili conseguenze dannose per la fauna, la flora e, soprattutto, per la salute umana", fanno sapere dalla Guardia Agroforestale Italiana, che ha allertato anche la Procura di Lagonegro.