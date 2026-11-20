Casertana-Salernitana 2-2, Cardoni: "Pari che brucia, ci gira tutto male" L'esterno ancora tra i migliori: "Un grande peccato non aver vinto, stiamo dando tutto"

Tanto dispiacere. Karim Cardoni mastica amaro. L'esterno ha commentato Casertana-Salernitana 2-2: “E’ stata una partita molto fisica, molto combattuta. Nel primo tempo meritavamo di più ma purtroppo abbiamo sbagliato diverse scelte determinanti. E’ un pari che non ci premia ma abbiamo dimostrato il nostro valore e che possiamo fare strada. C’è rammarico, amarezza. Stiamo soffrendo tanto, stiamo dando tutto. Spero che passerà tutto quanto prima. Ai tifosi dico grazie a chi ci sostiene e che è attaccata alla maglia. Noi vogliamo dare il massimo e speriamo di ripagarli in campo.

Ritmo? Nel primo tempo siamo riusciti a ripartire dopo diversi errori. Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni. Dispiace ma speriamo che possa girare presto il vento. 4-4-2? Il mister è preparatissimo che ci fa provare diverse cose. Stiamo assimilando tutti i suoi insegnamenti e sono convinto che faremo strada”.