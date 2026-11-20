Casertana-Salernitana 2-2. Rimpianti granata al "Pinto", pari beffa al 49' Non bastano un autogol di Conte e un gol di Villa per tornare a casa con i tre punti

Termina 2-2 il derby del "Pinto" tra la Casertana e la Salernitana. Ai granata resta il rimpianto di essere stati ripresi due volte, la seconda in pieno recupero. In terra di lavoro la squadra di Di Bari disputa un primo tempo di sofferenza, venendo fuori alla distanza. In avvio, infatti, è la Casertana a creare le occasioni migliori: prima Manconi costringe Galeotti all'intervento. Poi Castelli svetta più in alto di tutti e colpisce il palo. La Salernitana viene fuori alla distanza. E al 38' trova l'episodio: scambio nello stretto tra Gyabuaa e Llano, l'argentino tenta un tiro-cross che viene deviato nella propria porta da Kontek. Avanti di un gol la squadra ospite guadagna certezze.

E nel secondo tempo costruisce diverse palle gol per il raddoppio ma Achik, D'Ursi e De Boer non riescono a trovare la porta. Nel momento migliore dei granata arriva il pari della Casertana con un colpo di testa dell'ex Di Tacchio. La Salernitana non demorde e al 38' trova il nuovo vantaggio: Vitale scodella dalla destra, Villa si fa trovare pronto per il 2-1. La Casertana protesta per un sospetto fuorigioco ma l'arbitro, dopo una doppia revisione, non cambia idea. Gli animi si surriscaldano: ne fanno le spese il ds Faggiano e il tecnico rossoblu Stellone. Nel recupero la Casertana tenta il tutto per tutto e al 49' pareggia con Vezzoni che salva i falchetti e nega ai granata il primo blitz stagionale.

Casertana-Salernitana 2-2: il tabellino ed i voti

CASERTANA (4-4-2): De Lucia 6; Martino 5.5, Kontek 5, Rocchi 5.5 (16' st Piovanello 6), Caporale 6 (45' st Favale S.V.); Oukhadda 6, Mehic 5.5 (16' st Pezzella 6), Di Tacchio 6.5 (45' st Bentivegna s.v.), Vezzoni 6.5; Manconi 6.5, Castelli 6 (36' st Ajayi). A disposizione: Schiedo, Magro, Girelli, Colley, Belli, Sandri, Pirollo, Arzillo. Allenatore: Stellone 5.5

SALERNITANA (4-2-3-1): Galeotti 6; Llano 6.5, Heinz 6.5, Celiento 6 (29' pt Pieraccini 6), Zoia 6.5; Gyabuaa 6.5, de Boer 6; Cardoni 6 (24' st Vitale 6.5), Achik 6 (24' st La Gumina 5.5), Villa 6.5; D’Ursi 6 (36' st Lescano 6). A disposizione: Perina, Djamanca, Capuano, Boncori, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Bevilacqua. Allenatore: Di Bari 6.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino - assistenti: Rignanese e Bernasso. IV uomo: Liotta. FVS: Ciannarella

RETI: 38' pt aut. Kontek (S), 26' st Di Tacchio (C), 38' st Villa (S), 49' st Vezzoni (C)

NOTE. Espulsi dalla panchina il ds Faggiano (S) e l'allenatore Stellone (C). Ammoniti: Rocchi (C), Achik (S), Mehic (C), D'Ursi (S), Heinz (S), Caporale (C), Manconi (C). Angoli: 9-3. Recupero: 2' pt - 9' st.

Casertana-Salernitana 2-2: rileggi la diretta testuale del match

54' - Triplice fischio: termina 2-2 il derby Casertana-Salernitana.

53' - Ammonito Manconi.

50' - Confermato il gol: pari al Pinto. Un minuto in più di recupero.

49' - GOL CASERTANA - TIro di Bentivegna, Vezzoni aggancia e deposita alle spalle di Galeotti.

48' - Conclusione dalla distanza di Piovanello, Galeotti devia in angolo.

45' - 8' di recupero.

45' - Doppio cambio Casertana: entrano Bentivegna e Favale, escono Di Tacchio e Caporale.

44' - Nuova revisione: confermato il gol di Villa.

42' - Espulso Stellone per protese.

41' - Confermato il gol: Salernitana di nuovo avanti.

40' - Revisione in corso per un possibile fuorigioco. Intanto espulso Faggiano per proteste.

38' - GOL SALERNITANA - Cross di Vitale dalla destra, Villa taglia di testa batte De Lucia.

36' - Cambio nella Casertana: esce Castelli entra Ajayi. Nella Salernitana Lescano sostituisce D'Ursi.

36' - Confermata la decisione di campo: niente rigore per la Casertana.

33' - La Casertana si gioca la card per un contatto in area tra Heinz e Piovanello.

26' - GOL CASERTANA - Cross dalla sinistra, sponda di Piovanello per Di Tacchio che di testa pareggia.

24' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Cardoni e Achik, entrano La Gumina e Vitale.

21' - Ammonito Caporale.

20' - Angolo per la Casertana, colpo di testa di Vezzoni che termina alto.

16' - Tiro velenoso di Achik che esce di poco alla sinistra di De Lucia.

14' - Doppio cambio per la Casertana: entrano Pezzella e Piovanello, escono Mehic e Rocchi.

13' - Salernitana pericolosa in contropiede con D'Ursi, il tiro in diagonale esce alla destra di De Lucia.

12' - Ancora Salernitana: Achik vince un contrasto, entra in area e prova a servire Villa che non arriva d'un soffio.

11' - Grande occasione per la Salernitana: De Boer controlla e calcia, palla a lato d'un soffio.

8' - Occasione per la Salernitana: ripartenza con Achik che tenta la botta sul primo palo, De Lucia alza in angolo.

2' - Punizione velenosa di Manconi, Galeotti devia in angolo.

1' - Ammonito Heinz.

1' - Si riparte al "Pinto".

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio.

45' - 2' di recupero.

44' - Ammonito D'Ursi.

42' - Occasioni da una parte e dall'altra: prima Achik sbatte sulla difesa rossoblu da due passi. Poi in contropiede ci prova Manconi, Galeotti blocca in due tempi.

41' - Casertana pericolosa: cross dalla destra, Llano devia e per poco non beffa Galeotti.

38' - GOL SALERNITANA - Scambio nello stretto tra Gyabuaa e Llano, l'argentino tenta il cross, Kontek ci mette il piede e deposita la palla alle spalle del suo portiere.

29' - Cambio nella Salernitana: esce Celiento per un problema muscolare, al suo posto entra Pieraccini.

24' - Punizione dalla distanza di Achik, De Lucia blocca.

23' - Bella azione della Salernitana: Llano crossa al centro per Achik che non riesce a calciare a rete.

18' - Ammonito Mehic.

17' - Clamorosa palla gol per la Casertana: colpo di testa di Castelli, la palla sbatte sul palo alla sinistra di Galeotti.

15' - Ci prova la Salernitana con Zoia, tiro alto.

14' - Manconi dalla distanza, Galeotti blocca in due tempi.

10′ - Galeotti salva su Manconi, bravo il portiere granata a deviare in angolo un tiro ravvicinato del numero 10.

2' - Subito ammoniti Rocchi ed Achik.

1' - Subito nervi tesi al Pinto: battibecco tra Rocchi e Achik.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Al "Pinto" va in scena il derby Casertana-Salernitana. Di Bari conferma in blocco la squadra che ha battuto il Catania con l'unica novità legata all'impiego di Gyabuaa al posto di Tascone. La Casertana si affida al 4-4-2: in mediana spazio all'ex Di Tacchio, con Manconi e Castelli nel tandem offensivo.