Tragico incidente a Mercato San Severino: muore un 18enne, ferito l’amico Fatale l’impatto con un’auto nella quale viaggiavano quattro persone

Tragedia nella notte a Mercato San Severino. Un 18enne di Castel San Giorgio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Codola, nella frazione di San Vincenzo. Ferito e ricoverato in prognosi riservata il coetaneo che era con lui in sella ad uno scooter. Il mezzo a due ruote, secondo una prima e sommaria ricostruzione, si è scontrato con un'auto guidata da una persona 50enne. Nella vettura viaggiavano anche tre giovani, rimaste fortunatamente illese. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i sanitari del 118. Choc e sgomento in tutta la Valle dell'Irno. A Castel San Giorgio, tra l'altro, proprio in queste ore è stato disposto il lutto cittadino per l'ultimo saluto alla 88enne uccisa dal cugino.