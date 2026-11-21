Monopoli-Cavese, le probabili formazioni: emergenza in difesa I blufoncè vogliono rompere il tabù trasferta (14.30). Masitto lancia Minaj e Fusco

Voglia di exploit. La Cavese sogna il primo colpo esterno e vuole l’impresa sul campo del Monopoli ancora inviolati. Alle ore 14.30, al Veneziani i blufoncè vogliono dare continuità al successo sul Crotone e dare un impulso ad un rendimento esterno fin qui penalizzante. Masitto fa i conti con l’emergenza in difesa, con le assenze pesanti di Cionek e Mannucci. Out anche Awua per infortunio. Chanche per Visconti mentre in attacco c’è la coppia Minaj-Fusco.

Le parole di Masitto

Il prepartita di Masitto: “Non dobbiamo pensare al tabù esterno. Più cerchiamo la vittoria e più non arriva. Dobbiamo andare a fare le nostre cose con grande entusiasmo, pensando a quello che dobbiamo fare per strappare punti. Il Monopoli è una squadra tosta, molto pericolosa. Tra le proprie mura ha fatto tanti risultati e non ha mai perso. Sicuramente ci darà del filo da torcere. Sarà una partita insidiosa, ma è meraviglioso giocare questo tipo di partite, perché sono quelle che mi piacciono e che fanno crescere”.

Monopoli-Cavese, le probabili formazioni:

Monopoli (3-4-2-1): Tommasi; Colombara, Piccinini, Olivieri; Cerretti, Garritano, Battocchio, Belli, Gioielli, Capone; Vido. Allenatore: Colombo.

Cavese (3-4-1-2): Boffelli; Fiordaliso, Peretti, Nunziata; Macchi, Esposito, Visconti, Sava; Orlando; Minaj, Fusco. Allenatore: Masitto.