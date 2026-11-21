Salernitana, maledizione blitz esterno. Nella storia c'è chi ha fatto peggio L'ultimo successo esterno resta quello di Ravenna. Ma il rendimento stagionale è tra i peggiori

A quattro minuti da una vittoria pesantissima. La Salernitana ha pregustato il primo hurrà esterno. Ci è andata vicinissima, con la deviazione aerea di Villa (contestatissima, con la revisione nella revisione che ha allungato a otto i minuti di recupero) determinante per rimettere il naso avanti e soffrire. Invece il colpo di Vezzoni a tempo scaduto è stata una delusione immeritata, forse troppo forte per una Salernitana che, nonostante le sue difficoltà soprattutto in avvio, si mangia le mani per l’occasione sprecata.

Tabù trasferta

La Bersagliera resta nella pancia della classifica. E a certificare la distanza dal secondo e dal terzo posto è soprattutto il cammino lontano dall’Arechi. Quattro punti in sette sfide disputate, cinque gol fatti e dieci incassati. E soprattutto lo zero sotto la voce vittorie che fa malissimo. L’ultimo squillo resta quello con il Ravenna nei playoff di serie C, ‘appena’ sei mesi fa.

Il cammino

Di Bari fa cinque punti in quattro sfide. Il cammino fra il tecnico pugliese e Cosmi racconta di una Salernitana con diciannove punti in quindici sfide. La Bersagliera ha ora un rendimento peggiore di quello del 2006/07, con Raffaele Novelli in panchina che aveva 21 punti. In questi ultimi anni l’Ippocampo ha fatto peggio soltanto nel 2005/06 con i 18 punti di Stefano Cuoghi, dopo Costantini.